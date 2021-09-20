Уфа, 20 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Грузовик опрокинулся на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Prokuror-kaluga.ru Место ДТП

Сообщается, что 20 сентября на автотрассе Р-240 около населенного пункта Старомусино опрокинулся грузовой автомобиль Scania.

Отмечается, что спасатели в течение двух часов деблокировали водителя. В результате спасательной операции они извлекли пострадавшего из поврежденного грузовика и передать его медицинским работникам.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибла женщина.