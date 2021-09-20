Рязань, , 12:59 — REGNUM Лидер региональной группы «Единой России» на выборах в Государственную думу восьмого созыва и секретарь реготделения партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов не планирует переходить на работу в федеральный парламент, сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона.

Николай Любимов Kremlin.ru

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Николай Любимов поблагодарил рязанцев за активное участие в голосовании. На выборах в Госдуму он был лидером региональной группы кандидатов №22 по Чувашии, Нижегородской и Рязанской областям. Глава региона отметил, что останется на своей должности.

«Не было такой мысли у меня уйти в Государственную думу, поскольку выбрали меня люди для того, чтобы я работал здесь, на Рязанской земле, губернатором. И я в этом отношении выбор не менял, это выбор людей. Я рассчитываю работать и дальше на благо жителей Рязанской области. Ну, а те, кто выиграл выборы по одномандатным округам и по спискам «Единой России», думаю, будут представлять нашу область в Госдуме в новом созыве» — сказал губернатор.

В Рязанской области обработали 100% протоколов. По федеральным партийным спискам в регионе побеждает партия «Единая Россия».