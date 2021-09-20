Одинцово, Московская область, 20 сентября 2021, 12:58 — REGNUM В Подмосковье в Одинцовском одномандатном округе №122 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов. Такие предварительные итоги голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.
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После обработки 86,7% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 38,92% голосов.
Следом за ним идет кандидат от КПРФ Сергей Теняев с 19,58%. Замыкает тройку лидеров представитель партии ЛДПР Дмитрий Пархоменко с 6,65%.
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