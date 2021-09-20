Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В Свердловской области выдвиженцы от «Единой России» лидируют в одномандатных округах на выборах в Госдуму, сообщил глава регионального избиркома Владимир Русинов.

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских Алексей Колчин © ИА REGNUM

В одномандатных округах побеждают по итогам обработки 99% протоколов Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Константин Захаров, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Все они — из «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, «ЕР» лидирует и в голосовании по партийным спискам, ранее сообщал председатель облизбиркома.

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