Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Свердловской области выдвиженцы от «Единой России» лидируют в одномандатных округах на выборах в Госдуму, сообщил глава регионального избиркома Владимир Русинов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Депутат Государственной думы Андрей Альшевских

В одномандатных округах побеждают по итогам обработки 99% протоколов Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Константин Захаров, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Все они — из «Единой России».

Как сообщало ИА REGNUM, «ЕР» лидирует и в голосовании по партийным спискам, ранее сообщал председатель облизбиркома.