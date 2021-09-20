Тамбов, 20 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Три жителя Калмыкии скончались в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла примерно в 5:00 мск 20 сентября на территории Сампурского района. Лоб в лоб столкнулись Honda Accord и микроавтобус Hyundai Starex. Оба автомобиля зарегистрированы на территории Калмыкии и проезжали транзитом через Тамбовскую область. В легковом автомобиле в момент ДТП находились четыре человека. Они держали путь из Москвы в Элисту. В микроавтобусе находились девять человек. Все они — жители Калмыкии, работающие вахтовым методом в столичном регионе.

В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля Honda Accord. Пострадали девять пассажиров микроавтобуса. Медицинская помощь им была оказана на месте.

Обстоятельства трагедии выясняются.