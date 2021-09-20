Тирасполь, , 12:54 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в голосовании на выборах в Госдуму России приняли участие 57 536 местных жителей, имеющих российские паспорта. Об этом 20 сентября сообщил глава ПМР Вадим Красносельский в своём телеграм-канале.

Голосование в Приднестровье Clker-Free-Vector-Images

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«Радует, что никакого эффекта не имели призывы некоторых субъектов проигнорировать голосование. Это делали провокаторы, которые явно не знают приднестровский народ», — написал глава государства.

Он отметил высокую активность среди жителей ПМР и поблагодарил их за выполнение гражданского долга. Красносельский также отметил, что выборы были организованы на «достойном уровне».

Стоит отметить, что в ПМР в первые дни голосования на выборах в Госдуму работали четыре избирательных участка. 19 сентября открылись 27 участков, в том числе 12 — в Тирасполе.

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