Обнинск, Калужская область, 20 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области на проспекте Ленина трое неизвестных похитили у 17-летнего местного жителя рюкзак и мобильный телефон и скрылись с места происшествия. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщили 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В течение суток с момента совершения преступления злоумышленники были установлены. Это трое иностранных граждан, которые проживали в общежитии недалеко от места совершения преступления. Один из них уже был предъявлен потерпевшему для опознания и им опознан.

Соучастникам предъявлено обвинение в совершении грабежа группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.