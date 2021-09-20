Киев, , 12:49 — REGNUM Глава парламента Украины Дмитрий Разумков просит антикоррупционные органы проверить информацию о взятках, которые якобы предлагают депутатам Рады за голосование по некоторым кадровым вопросам.

Дмитрий Разумков Gov.ua

Об этом он заявил на согласительном совете сегодня, 20 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков подчеркнул, что на фоне всех остальных проблем в Раде такая информация депутатам нынешнего созыва «точно не добавляет баллов». При этом он «почти уверен», что информация о таких взятках не соответствует действительности.

«Мы сегодня видим много слухов, сплетен, много информации в СМИ, какие-то разговоры — кто-то кому-то предлагает 50−70 или даже 100 тысяч за голос за некоторые отставки… Я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, и кто ведет такие переговоры», — сказал спикер.

ИА REGNUM напоминает, что 17 сентября глава фракции «Слуга народа» в Верховной радеДавид Арахамия заявил, что в правительстве Украины в ближайшее время точно будут кадровые изменения, ожидается три или четыре отставки.