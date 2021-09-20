Появились фотографии редкого Lamborghini Centenario
Берлин, 20 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В сети появились фотографии редкого Lamborghini Centenario LP 770 Roadster Limited Edition, который будет продан в Германии. Об этом сообщается на сайте Mobile.de.
Отмечается, что тираж модели составил всего 20 экземпляров. Причем данный автомобиль стал первой моделью лимитированной серии.
Кузов Centenario окрашен в красный оттенок Rosso Efesto. Салон отделан в цвет кузова.
Centenario оснащен атмосферным мотором V12 объёмом 6,5 л производительностью 770 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена семиступенчатая коробка передач ISR (с раздельными тягами переключения). Кроме того, модель получила полный привод с электронным управлением и задним механическим самоблокирующимся дифференциалом.
До «сотни» родстер разгоняется за 2,9 с. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч.
Напомним, в Лос-Анджелесе на аукционе будет продан редкий родстер Lamborghini Centenario, который имеет двухцветную окраску из голубых и синих оттенков Blue Cepheus и Blue Hera.
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