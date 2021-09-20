Берлин, 20 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В сети появились фотографии редкого Lamborghini Centenario LP 770 Roadster Limited Edition, который будет продан в Германии. Об этом сообщается на сайте Mobile.de.

Mobile.de Lamborghini Centenario LP 770 Roadster Limited Edition

Отмечается, что тираж модели составил всего 20 экземпляров. Причем данный автомобиль стал первой моделью лимитированной серии.

Кузов Centenario окрашен в красный оттенок Rosso Efesto. Салон отделан в цвет кузова.

Centenario оснащен атмосферным мотором V12 объёмом 6,5 л производительностью 770 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрена семиступенчатая коробка передач ISR (с раздельными тягами переключения). Кроме того, модель получила полный привод с электронным управлением и задним механическим самоблокирующимся дифференциалом.

До «сотни» родстер разгоняется за 2,9 с. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Напомним, в Лос-Анджелесе на аукционе будет продан редкий родстер Lamborghini Centenario, который имеет двухцветную окраску из голубых и синих оттенков Blue Cepheus и Blue Hera.

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