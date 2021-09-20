Тюмень, 20 сентября 2021, 12:47 — REGNUM В Тюменской области явка на больших выборах 2021 года составила 61,5% от общего числа избирателей, проголосовали 613 464 человек. Об этом сообщал председатель регионального избиркома Игорь Халин.

Председатель избиркома тюменской области Игорь Халин
Председатель избиркома тюменской области Игорь Халин
Оперштаб Тюменской области

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В единый день голосования в 2016 году явка на выборы составляла в регионе 60, 65%.

Напомним, в Тюменской области с 17 по 19 сентября 2021 года жители выбирали депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.

«В настоящее время обработано 94,53% бюллетеней. Планируем завершить подсчёт сегодня к 18 часам», — сообщил Игорь Халин на брифинге.

Предварительно голосов по партиям: «Единая Россия» 52,2% — 326 407 человек, «КПРФ» 12,5% — 85 976 человек, «ЛДПР» 11,8% — 79 118 человек, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 9,9% — 68 459 человек, «Новые люди» 3,4% — 20 266.