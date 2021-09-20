Москва, 20 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин представил на рассмотрение парламента Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. В списке врио главы Дагестана Сергей Меликов, член регионального избиркома с правом решающего голоса Самир Абдулхаликов и зампредседателя Народного собрания республики Камил Давдиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Напомним, выборы главы Дагестана проводятся парламентом — Народным собранием республики из числа кандидатур, представленных президентом РФ. На прошедших с 17 по 19 сентября выборах был избран новый состав парламента. Депутатам предстоит выбрать главу Дагестана 14 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова в октябре 2020 года после того, как в отставку попросился Владимир Васильев, руководивший регионом с сентября 2017 года. Он был переведен на другое место работы.