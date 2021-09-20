Самара, 20 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Перми выразил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Publicdomainpictures.net Свечи

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии в Перми. Самарская область скорбит вместе с вами. Сил пережить это горе. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что стрельба в здании Пермского университета произошла 20 сентября.