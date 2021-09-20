Чебоксары, 20 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Чувашии выявили ещё 72 носителей коронавируса, также подтверждены новые летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 20 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 33 166 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 72.

Выздоровели 30 049 пациентов, из них за последние сутки вылечились 56 жителей.

Жертвами коронавируса стали ещё 11 ковид-пациентов. Всего от COVID-19 в Чувашии скончались 2211 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев предложил вернуть QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и массовых мероприятий. Данные сертификаты с QR-кодами выдаются тем, кто сделал прививку от COVID-19.