В Чувашии умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
Чебоксары, 20 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Чувашии выявили ещё 72 носителей коронавируса, также подтверждены новые летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По сведениям на 20 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 33 166 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 72.
Выздоровели 30 049 пациентов, из них за последние сутки вылечились 56 жителей.
Жертвами коронавируса стали ещё 11 ковид-пациентов. Всего от COVID-19 в Чувашии скончались 2211 жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев предложил вернуть QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и массовых мероприятий. Данные сертификаты с QR-кодами выдаются тем, кто сделал прививку от COVID-19.