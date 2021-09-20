Люберцы, Московская область, 20 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Подмосковье в Люберецком одномандатном округе № 121 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Такие предварительные данные голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

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После обработки 68,05% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 42,9% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Олег Емельянов с 20,42%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Журавлев с 8,93%.