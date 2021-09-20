Бишкек, 20 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Правительство Киргизии планирует запустить проект «электронный сом», который будет подкреплен местным золотом. Об этом министр экономики и финансов Киргизии Акылбек Жапаровсообщил в соцсетях.

Chochopk Манасчи Саякбая на банкноте 500 сом

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При этом высокопоставленный чиновник заявил, что «санкции работают на увеличение объема золота в республике».

«А золото — это резервная валюта высшей категории, с которой рады работать серьезные международные кредиторы», — сказал он.

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