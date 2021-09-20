Красноярск, 20 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин 20 сентября подвёл предварительные итоги выборов в региональное Законодательное собрание IV созыва.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

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По его словам, к 13:00 по местному времени были обработаны данные протоколов 2152 избирательных участков из 2161, сообщили ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Явка на выборах в ЗС края составила 40,79%. Предварительные результаты по единому краевому избирательному округу таковы: «Единая Россия» получила 31,68%, КПРФ — 21,79%, ЛДПР — 14,67%, «Новые люди» — 7,96%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,10%, «Зелёные» — 5,11%.

У Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — 4,36%, у «Коммунистов России» — 2,69%. «Родина» получила 1,29%.

Подушкин подчеркнул, что, по предварительным итогам, с учётом распределения мандатов по единому краевому округу и одномандатным, двухмандатным округам единороссы получат 34 мандата, КПРФ — восемь мандатов, ЛДПР — четыре, «Новые люди» — два, «Справедливая Россия» — один, «Зелёные» — один. Ещё два мандата — у самовыдвиженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Красноярском крае 17−19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы.