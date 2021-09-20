Саратов, 20 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировали 23 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Как сообщает облминзрав, это новый антирекорд с начала наблюдения. Общее число жертв COVID-19 по состоянию на 20 сентября достигло 2724 человека.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались семь мужчин и 16 женщин в возрасте от 23 до 92 лет.

Самая молодая среди жертв — 23-летняя женщина, ставшая не так давно матерью. Пациентка провела 26 суток в стационаре, 23 из них на искусственной вентиляции легких.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области зарегистрировали 85 822 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 78 408 человек.

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