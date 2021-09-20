Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Очередная коммунальная беда обрушилась на жителей многоквартирных домов на улице Орбитальной в Ростове-на-Дону. Здесь прорвало канализационную трубу.

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О том, что произошла коммунальная авария, жильцы многоквартирного дома узнали по неприятному запаху, доносящемуся с улицы, пишет телеграм-канал Don Mash. Очевидцы сняли на видео мощный поток сточных вод.

Коммунальные службы выехали к месту происшествия.