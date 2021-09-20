Улан-Батор, 20 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Монголия подписала соглашение о строительстве гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн». Предполагается, что ГЭС на реке Ховд за счёт льготного кредита от правительства Китая за 5 лет построит Power construction corporation of China и компания Power China Chengdu Engineering Corp Ltd.

Rubaltic.ru Электроэнергия

Подписание соглашения о строительстве гидроэлектростанции член парламента Монголии назвал историческим событием.

«Oткрылась новая страница в истории энергетики Монголии. Представители министерства энергетики, Power construction corporation of China и Power China Chengdu engineering corporation подписали соглашение о строительстве под ключ. Гидроэлектростанция будет полностью обеспечивать запад Монголии электричеством. Через 6 лет мы перестаем импортировать дорогую электроэнергию из Китая и России. Энергетическая независимость начинается с Эрдэнбурэн», — написал член парламента Монголии Сандагийн Бямбацогт на своей странице в сети.

Предварительный проект ГЭС Эрдэнбурэн был подготовлен в 1964 году в институте Электросеть СССР. В 2008 году предварительное ТЭО разработали монгольские и японские компании. Гидроэлектростанция мощностью 90 МВт считается особо важной для обеспечения долгосрочных поставок энергии в западную Монголию.

Предполагается, что строительство ГЭС обойдется в 271,48 млн долларов, мощность станции — 90 МВт. Отметим, по данным СМИ, сейчас западный регион Монголии, где планируется построить ГЭС, 75% потребностей в электроэнергии покрывает за счет импорта из России.