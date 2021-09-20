Ярославль, 20 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Ярославской области из-за роста числа инфицированных было увеличено количество больниц, принимающих пациентов с COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент здравоохранения Ярославской области.

Yarnews.net ЦРБ в Мышкине

Как ранее сообщало ИА REGNUM на утро 17 сентября в регионе было занято 1393 инфекционных койки. К утру 20 сентября пациентов с симптомами коронавируса еще добавилось.

«На сегодняшний день 1833 койки для больных ковидом открыты в 16 лечебных учреждениях. Из них заняты — 1569. Состояние 196 пациентов крайне тяжелое и тяжелое на ИВЛ и кислородной поддержке. Состояние 1337 пациентов средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

На данный момент инфекционные койки развернуты в 6 больницах Ярославля, в 4 лечебных учреждениях Рыбинска, а также в ЦРБ Мышкина, Любима, Переславля, Тутаева, Ростова и в Карабихе.

Также в Ярославской области продолжается вакцинация от коронавируса. На утро 20 сентября в регионе действует 57 прививочных пунктов в 34 медицинских организациях. Также на выезде работает 51 мобильная бригада и 42 мобильных пункта для вакцинации вне стационара. Всего с начала прививочной кампании первый компонент получили 357 тысяч 95 человек, полностью завершили вакцинацию 326 тысяч 396 человек. Помимо этого, уже прошли ревакцинацию 8 тысяч 206 жителей региона.