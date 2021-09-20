Уфа, 20 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Директора центра занятости г. Агидели признали виновной в мошенничестве в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото АНО «Старт в будущее» Калужский Центр занятости готовит специальную программу для детей-сирот

В суде было установлено, что директор филиала Северо-западного межрайоного центра занятости населения по г. Агидель для достижения показателей по работе в прошлом году предложила пяти гражданам, которые состояли на учете как безработные, фиктивно обучиться за счет средств бюджета в школе менеджеров и получить стипендию.

«Обвиняемая изготовила заявления о получении образовательного сертификата, подписала акты приемки-сдачи выполненных работ (услуг), тем самым внесла заведомо ложные сведения, совершив служебный подлог», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что из-за неправомерных действий на расчетный счет школы менеджеров необоснованно были переведены порядка 40 тысяч рублей бюджетных средств, кроме этого была выплачена стипендия свыше 90 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества и служебного подлога. 51-летняя фигурантка уголовного дела свою вину признала и в полном объеме возместила ущерб.

Краснокамский межрайонный суд признал ее виновной и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе директора турагентства осудили за мошенничество.