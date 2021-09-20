Москва, , 12:37 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к мэру Москву Сергею Собянину в связи c подсчетом голосов в рамках дистанционного электронного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Хотел бы обратиться к Собянину из-за системы электронного голосования. Она по сути дела перечеркивает усилия московской организации по организации обстановки в этом крупнейшем мегаполисе. У нас шесть человек выигрывали. У нас есть протоколы на руках — утром ввели и все перечеркнули», — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции в Москве.

И тут оказывается, что «Единая Россия» выигрывает везде.

«С какого будуна? По какому закону? И каким образом это можно сделать? Только за счет такой халтуры. Мы не просто не признаем, мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это не допустимо, тем более в столице нашей державы», — сообщил коммунист.

Он призвал столицу показывать пример полноценного диалога.

Вместе с тем столичные правоохранители стягивают силы к Пушкинской площади, ее территория по периметру обносится ограждениями, у примыкающих улиц дежурят автозаки.