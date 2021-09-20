Москва, 20 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину в связи c подсчетом голосов в рамках дистанционного электронного голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

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"Хотел бы обратиться к Собянину из-за системы электронного голосования. Она по сути дела перечеркивает усилия по организации обстановки в этом крупнейшем мегаполисе. У нас шесть человек выигрывали. У нас есть протоколы на руках — утром ввели и все перечеркнули», — заявил Зюганов в ходе пресс-конференции в Москве.

И тут оказывается, что «Единая Россия» выигрывает везде.

«С какого бодуна? По какому закону? И каким образом это можно сделать? Только за счет такой халтуры. Мы не просто не признаем, мы попросим вместе со специалистами расследовать все эти факты, потому что это недопустимо, тем более в столице нашей державы», — сообщил коммунист.

Он призвал столицу показывать пример полноценного диалога.

Вместе с тем столичные правоохранители стягивают силы к Пушкинской площади, ее территория по периметру обносится ограждениями, у примыкающих улиц дежурят автозаки.