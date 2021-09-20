Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Предпосылок для признания недействительными результатов выборов в Государственную думах РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга, как и для объявления повторных выборов, в Северной столице, нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 20 сентября член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Олег Зацепа Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Поступают отдельные сообщения о нарушениях, пока они в основном касаются компетенций территориальных избирательных комиссий, потому как предполагаемые нарушения происходят на участковых избирательных комиссиях. Как правило, эти процедурные нарушения не угрожают итогам голосования», — пояснил Олег Зацепа.

При этом он подчеркнул, что до того момента, как избирательной комиссией будут установлены итоги голосования, ТИК, на своём уровне, может отменить решение УИК об итогах голосования.

«Закон даёт ТИК время для установления итогов на уровне ТИК до вторника. Те территориальные комиссии, которые ещё не составили сводные таблицы, не составили протоколы об итогах голосования по территории, для них «открыто окно» — в случае каких-то нарушений, необратимо ставящих под сомнение итоги голосования, отменить решение УИК об итогах голосования и признать итоги недействительными по участку, либо осуществить пересчёт. Я думаю, эти ситуации будут достаточно редкими, экстраординарными. Если они будут слишком распространены, это скажется на легитимности результатов выборов. Думаю, частыми такие случаи не будут. Предполагаю, в Кировском районе будут основания для признания итогов на каких-то отдельных УИК недействительными, может быть в каких-то других районах», — пояснил член Горизбиркома.

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При этом Олег Зацепа указал, что ни в одном из этих случаев не будут ставиться под угрозу ни результаты выборов по единому округу, то есть по партийным спискам, ни результаты выборов по каждому из одномандатных избирательных округов.

«На данный момент мы не видим предпосылок, чтобы признать недействительными результаты по какому-либо одномандатному округу и назначить повторные выборы. Я надеюсь, но и рассчитываю, что это не произойдёт, так как никаких правовых оснований для этого нет», — подытожил Зацепа.

Напомним, явка на думских выборах в Петербурге составила более 37%, на выборах Заксобрания — более 35%.

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