Москва, 20 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Срок эксплуатации автомобильных шин назвали специалисты издания «Российская газета».

kurtbecker1 Шина

По данным некоторых производителей, предельный срок службы зимней резины составляет 10 лет.

Однако большинство производителей шин рекомендуют менять резину чаще — раз в пять лет. Такие же сроки называются в российском государственном стандарте («ГОСТ 4754−97»).

При этом необходимо учитывать, что отсчитывать срок эксплуатации нужно от даты изготовления покрышек, которая нанесена на боковину резины. Покрышки могут выглядеть как новые, но они могут долгое время хранится на складе. В таком случае они дубеют, на протекторе и боковинах могут появиться микротрещины.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, что в помещении, где будут храниться покрышки, влажность не должна превышать 60−80%. При этом температура должна быть +25°C.

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