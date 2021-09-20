Вашингтон, 20 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Отказ увеличить потолок государственного долга США приведёт к серьёзному финансовому кризису в стране и росту стоимости жизни простых граждан. Об этом в статье, опубликованной в Wall Street Journal, заявила министра финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен.

Скриншот страницы i.ytimg.com Счетчик госдолга США

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По её словам, вызванный дефолтом, усугубит ущерб от продолжающейся пандемии коронавируса, взбудоражит рынки и вернёт экономику США в рецессию ценой миллионов рабочих мест и длительного повышения процентных ставок.

«Платежи по ипотеке, автокредиты, счета по кредитным картам — всё, что приобретается в кредит, будет дороже после дефолта», — пояснила Йеллен.

Глава минфина США уверена, что ни одной веской причины не увеличивать потолок государственного долга США и допустить объявление дефолта нет.

«Увеличение лимита госдолга не означает дополнительной траты денег налогоплательщиков», — отметила она.

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Ранее Йеллен заявляла, что дефолт может наступить в октябре, когда казначейство исчерпает свои резервы наличности и чрезвычайные возможности заимствования в рамках лимита долга в размере 28,4 триллиона долларов, пишет агенство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа министр финансов США Джанет Йеллен призвала законодателей поднять потолок государственного долга страны. Отмечалось, что министерство финансов в настоящее время использует то, что оно называет «чрезвычайными мерами», чтобы помешать США объявить дефолт по своему долгу.