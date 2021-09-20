Джакарта, , 12:34 — REGNUM Индонезия очень обеспокоена продолжающейся гонкой вооружений в регионе, сообщает CNBC Indonesia.

Подводная лодка (сс) Official U.S. Navy Page

Индонезия становится страной все более окруженной ядерными странами.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира назвал страны в Азии, которые обладают ядерным оружием.

Китай — одна из крупнейших ядерных держав Азии. В отчете института за 2021 год сообщается, что у Пекина есть 350 единиц ядерного оружия.

Северная Корея — одна из стран Восточной Азии, обладающая ядерным оружием. По оценкам, в распоряжении Пхеньяна находится от 40 до 50 ядерных боеголовок.

Пакистан также обладает большим ядерным арсеналом.

Кроме того, у Индии, имеющей прямую морскую границу с Индонезией, есть 156 ядерных боеголовок.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия призывает Австралию продолжать выполнять свои обязательства по поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе.

Подробнее в материале: Индонезия против строительства Австралией атомных подводных лодок