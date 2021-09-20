Москва, , 12:33 — REGNUM По итогам подсчёта 95% протоколов УИК по партийным спискам «Единая Россия» набирает 49,66% голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM из информационного центра ЦИК России.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По этим данным, за КПРФ проголосовали 19,18%, за ЛДПР — 7,47%, за «Справедливую Россию — 7,42%, за «Новых людей» — 5,39%.

Кроме того, по итогам подсчёта 95% голосов Партия пенсионеров получила 2,51%, «Яблоко» — 1,16%, «Зелёные» — 0,81%, «Родина» — 0,76%, Партия свободы и справедливости — 0,71%, «Зелёная альтернатива» — 0,56% Партия Роста — 0,34%, «Гражданская платформа» — 0,15%.

За ночь, в течение которой шёл подсчёт голосов, «Единая Россия» набрала более 10% в сравнении с данными по итогам подсчёта 10% голосов (было 38,68%). Также поначалу «Новые люди» опережали «Справедливую Россию — За правду» более чем на 1% (было 7,9% и 6,67% соответственно).

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