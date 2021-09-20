Пермь, 20 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Перми открыта горячая линия после стрельбы в Пермском университете. Об этом сообщает краевое министерство безопасности.

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Линию открыло региональное управление МЧС. Родственники пострадавших могут обращаться по номеру (342) 258−40−02.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельба в Пермском государственном научно-исследовательском университете произошла 20 сентября. Восемь человек погибли. Стрелок был ранен при задержании и затем скончался.