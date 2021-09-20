Ереван, 20 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что переговоры между Ереваном и Анкарой на высшем уровне могут начаться, если будут установлены успешные контакты между сторонами на официальном уровне. Об этом 20 сентября сообщила ТАСС пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«Премьер рассказал о своём видении начала переговоров с Турцией во время недавней сессии парламента, заявив, что контактам на высоком уровне должны предшествовать рабочие дискуссии», — заявила Геворкян.

Она отметила, что пока между Анкарой и Ереваном не было официальных контактов, хотя в правительстве Армении к этому готовы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал турецкому лидеру от Пашиняна предложение встретиться. Эрдоган заявил, что готов этому, если Ереван сделает встречные шаги.