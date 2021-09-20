Ташкент, , 12:32 — REGNUM Статус наблюдателя в ЕАЭС открывает перед Узбекистаном новые перспективы в многостороннем партнерстве. Об этом заявил 20 сентября первый замминистра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев, выступая на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте.

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Арзиев также заявил, что за последние пять лет отношения Узбекистана и России вышли на беспрецедентный уровень, а товарооборот за семь месяцев этого года вырос на 20%, несмотря на пандемию.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко на открытии конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия» сообщил, что Россия продолжает подготовку к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который, как рассчитывают Москва и Ташкент, станет действительно исторической вехой.