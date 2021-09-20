Москва, 20 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Идеальный отпуск должен длится четыре недели, полагают большинство жителей России (30%). Чаще этот период называют женщины, чем мужчины — 34% против 27%. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

(сс) rawpixel Собирались в отпуск

Более четырех недель хотели бы отдыхать 23% опрошенных. По мнению 19%, для полноценного отдыха достаточно трех недель. Уверены, что для идеального отпуска хватит две недели 17%. На 10 дней согласны лишь 3%.

О длительном отпуске больше мечтают работники старше 35 лет и люди доходом от 80 тыс. руб. Короткие отпуска продолжительностью 10 дней или две недели идеальными считает молодежь до 24 лет и люди с доходом менее 30 тыс. руб.

Опрос проведен 14−16 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 383 населенных пунктах.

Как сообщало, по данным опроса, пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах является идеальным вариантом отпуска.

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