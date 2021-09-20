Ульяновск, 20 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области лидером губернаторских выборов стал врио главы региона Алексей Русских, набравший более 83% голосов. Такие предварительные данные приводятся на портале ГАС «Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ulgov.ru Алексей Русских

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По данным на 12:20 мск, временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских получил 280 099 голосов, что составляет 83,15% от числа избирателей, пришедших на участки.

Что касается других кандидатов, то депутата Ульяновской гордумы шестого созыва Геннадия Бударина (партия «Зелёные») поддержали 18 626 избирателей (5,53%), за депутата Госдумы Сергея Маринина (ЛДПР) проголосовало 15 992 избирателя (4,75%), руководитель регионального отделения АНО «Центр содействия социальным инициативам «Твой час» Светлана Горева («Новые люди») получила 15 148 голосов (4,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области явка за три дня голосования составила 45,88%.