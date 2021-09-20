Киев, 20 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Тактические учения с боевой стрельбой впервые пройдут в рамках украинско-американских манёвров «Rapid Trident-2021», которые начались 20 сентября в Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

NATO North Atlantic Treaty Organization Украинская пехота в ходе учений Rapid Trident на Яворовском военном полигоне, март 2019 года

«Впервые в истории «Rapid Trident» будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

Указано также, что в рамках учений американские и украинские десантники выпрыгнут с парашютами из самолёта военно-транспортной авиации США С-130.

Как сообщало ИА REGNUM, манёвры «Rapid Trident-2021», как утверждают их организаторы, направлены на подготовку к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций. К учениям привлечены 6 тыс. военнослужащих из 15 стран, они продлятся до 1 октября.

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