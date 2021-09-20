Грозный, 20 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Чечне завершена обработка 100% бюллетеней на выборах депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва. Абсолютным лидером по числу набранных голосов избирателей в голосовании по партийным спискам стала «Единая Россия». За нее проголосовали 96,13% (703 613 жителей республики).

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Результаты всех остальных 13 партий в регионе не превысили 1%. Такие данные привел центризбирком республики в 11: 30 20 сентября. По информации ЦИК Чечни, всего в выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва по федеральному избирательному округу на территории республики проголосовали 731 968 избирателей, что составляет 94,42% от общего числа избирателей, включенных в списки.

Напомним, в Чечне 17−19 сентября проходили выборы в Госдуму, республиканский парламент и главы Чечни.

Читайте также: В Чечне поддержали «Единую Россию» на выборах в Госдуму 96% избирателей