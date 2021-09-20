Уфа, 20 сентября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Девочка погибла в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Пожар в доме

Сообщается, что утром 20 сентября спасатели Уфы получили информацию о пожаре в населенном пункте Федоровка Калининского района.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит деревянный жилой дом 5×5 метров и веранда 2×5 метров. Кроме этого в доме обвалилась крыша. Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

Отмечается, что из дома самостоятельно выбежали пять человек: мама с четырьмя детьми.

Один из детей, подросток 2010 года рождения был доставлен в медучреждение.

«К сожалению, в ходе тушения пожара была обнаружена погибшая девочка 2012 года рождения», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии во время тушения пожара обнаружено тело пожилой женщины.