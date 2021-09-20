Чита, 20 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете, где были настреляны несколько человек. Об этом 20 сентября информирует пресс-служба правительства региона.

Gorodperm.ruВиталий Кокшаров Мэрия Перми

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«Приношу самые глубокие соболезнования родственникам и близким погибших, всему Пермскому краю. Эта общая боль для всех нас, Забайкалье скорбит вместе со всей страной и готово оказать любую помощь и поддержку», — сказал глава Забайкалья.

Также он поручил заместителю председателя правительства Татьяне Цымпиловой провести всеобъемлющую проверку безопасности образовательных учреждений Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября, студент открыл стрельбу в вузе. Погибли восемь человек.

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