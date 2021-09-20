Чемальский район, Алтай, 20 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Правоохранители установили личность мужчины, стрелявшего в коров на территории Чемальского района Республики Алтай. «Стрелок» ранее стал героем видеоролика, опубликованного в соцсетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Тува На Алтае мужчина стрелял из пистолета в коров

На кадрах видно, как мужчины выходит из машины с пистолетом и стреляет в пасущихся вдоль дорог животных. Публикация, как отмечается, собрала множество негативных комментариев.

Полиция по этому факту организовала проверку. В ходе командировки в Новосибирск алтайские полицейские установили, что героем публикации являлся ранее судимый 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ездил в Горный Алтай отдыхать.

«Подъезжая к селу Аюла, мужчины остановились на дороге, в связи с тем, что на проезжей части находились коровы. Чтобы прогнать животных житель г. Новосибирска, выйдя из автомобиля, произвел несколько холостых выстрелов из пистолета ПМ Р-411, в сторону стоящих на дороге животных», — отметили в ведомстве.

Видео снял приятель мужчины, опубликовав его впоследствии в инстаграме. В отношении стрелка составлен административный протокол за стрельбу из оружия не отведённых для этого местах. Теперь ему грозит штраф, либо лишение права на хранение оружия с конфискацией пистолета и патронов.