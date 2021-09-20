Рязань, 20 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Рязанской области 20 сентября подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом, что на восемь больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заболевших превысило 41 тысячу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано четыре летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,29%. В целом, в Рязанской области подтверждено 41 011 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 15 892 жителя. Выздоровели 37 566 человек, в том числе 99 выписаны после лечения за последние сутки.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений при инфекции скончались 1050 пациентов.