Коломна, Московская область, 20 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Подмосковье в Коломенском одномандатном округе № 119 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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После обработки 80,64% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,7% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Дмитрий Кононенко с 17,14%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Мария Семенова с 7,14%.