Екатеринбург, 20 сентября 2021, 12:37 — REGNUM На выборах в Госдуму от Свердловской области по партийным спискам побеждает «Единая Россия». Об этом сообщил глава регионального избиркома Владимир Русинов.
Обработано 99% протоколов. «Единая Россия» набирает 34,72%, на втором месте — КПРФ с 21,36%, на третьем — СР (12,77%).
Кроме того, 8,74% набрала ЛДПР и 8,04% — партия «Новые люди».
Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборы составила 48,47% избирателей.
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