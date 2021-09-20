На Среднем Урале назвали предварительные итоги выборов в Госдуму по спискам
Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. На выборах в Госдуму от Свердловской области по партийным спискам побеждает «Единая Россия». Об этом сообщил глава регионального избиркома Владимир Русинов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Единая Россия
Обработано 99% протоколов. «Единая Россия» набирает 34,72%, на втором месте — КПРФ с 21,36%, на третьем — СР (12,77%).
Кроме того, 8,74% набрала ЛДПР и 8,04% — партия «Новые люди».
Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборы составила 48,47% избирателей.