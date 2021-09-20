Ташкент, 20 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Узбекистане функционируют 12 филиалов российских вузов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, выступая 20 сентября на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте.

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

«В 2016 году в республики было только три филиала», — отметил Руденко.

Он сообщил, что «идет работа по открытию в Узбекистане еще трех филиалов российских вузов».