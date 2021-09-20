Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области к утру 20 сентября подвели итоги выборов депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Как сообщил председатель донского избиркома Андрей Буров, по итогам голосования победу одержала «Единая Россия» и её кандидаты.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Явка избирателей в Ростовской области составила 50%, в том числе 10% из них выполнили гражданский долг в удалённом формате — с помощью дистанционного электронного голосования. По федеральным спискам «Единая Россия» получила в Ростовской области 52%, КПРФ — 20%, ЛДПР — 7%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» — немногим более 5%. Среди кандидатов по одномандатным округам наибольшее число голосов набрали представители «Единой России». Это Лариса Тутова (52%), Антон Гетта (35,3%), Сергей Бурлаков (41%), Виталий Кушнарёв (37%), Николай Гончаров (55%), Екатерина Стенякина (48%) и Виктор Дерябкин (46,2%).

ИА REGNUM напоминает, что фактов фальсификации на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в Ростовской области не зафиксировано. Это этом ранее сообщил политолог, руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов. По его словам, все поступившие жалобы на результаты голосования повлиять никак не могли.

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