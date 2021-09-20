Зюганов просит Путина остановить церберов
Москва, 20 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов просит президента РФ Владимира Путина остановить церберов, превращающих выборы в грязную кухню, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.
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«Мы обращаемся к гаранту Конституции: остановите своих церберов, которые превращают выборы в грязную кухню», — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции в Москве.
При этом он обратил внимание на регионы, где, по его мнению, сложилась самая сложная ситуация в ходе избирательного процесса, прежде всего речь идет о Брянской области.
«Один из главных иноагентов является Богомаз. Брянская область… Там нет никаких выборов. Там есть насилие над здравым смыслом», — возмущен коммунист.
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