Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Американскую телевизионную премию Emmy в нынешнем году получили сериалы «Корона» (The Crown, 2016 — настоящее время), «Тед Лассо» (Ted Lasso, 2020 — н. в.) и «Ход королевы» (The Queen’s Gambit, 2020). Трансляцию церемонию награждения 19 сентября вел из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) телеканал CBS.

«Корона» стал лучшим драматическим сериалом и вместе с ним за это звание боролись сериалы «Мандалорец» (The Mandalorian, 2019 — н. в.), «Пацаны» (The Boys, 2019 — н. в.), «Бриджертоны» (Bridgerton, 2020 — н. в.), «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale, 2017 — н. в.), «Страна Лавкрафта» (Lovecraft Country, 2020), «Поза» (Pose, 2018−2021) и «Это мы» (This Is Us, 2016−2022). При этом «Корона» была лидером по общему количеству номинаций (24) на Emmy.

На звание лучшего комедийного сериала, помимо «Тед Лассо», были представлены «Черная комедия» (Black-ish, 2014 — н. в.), «Кобра Кай» (Cobra Kai, 2018 — н. в.), «Эмили в Париже» (Emily in Paris, 2020), «Хитрости» (Hacks, 2021 — н. в.), «Бортпроводница» (The Flight Attendant, 2020), «Метод Комински» (The Kominsky Method, 2020) и «4лен» (PEN15, 2019 — н. в.).

В то же время, в категории мини-сериала, где победил «Ход королевы», на это звание также претендовали «Ванда/Вижн» (WandaVision, 2021), «Я могу уничтожить тебя» (I May Destroy You, 2021), «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown, 2021) и «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad, 2021).

При этом за лучшее исполнение главной роли в комедийных сериалах Emmy получили Джин Смарт («Хитрости») и Джейсон Судейкис («Тед Лассо»), за главную роль в драматическом сериале — Оливия Колман и Джош О'Коннор (оба — «Корона»), и в мини-сериалах лучшей актрисой была признана Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»), а лушим актером — Юэн Макгрегор («Холстон»).