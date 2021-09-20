Барнаул, , 12:18 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин на выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания был наблюдателем. На своей странице Facebook он поделился наблюдением о том, что при голосовании «сработал феномен важности строки в бюллетене»:

Выборы Rk.gov.ru

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«Бросилось в глаза и технологическая особенность психологии голосования: сработал феномен важности строки в бюллетене. Так в федеральном бюллетене на первом месте стояла КПРФ и она набрала 356 голосов, а партия Сурайкина с громким именем «Коммунисты» набрала всего 11 голосов Сумма 356+11=366.

Но вот в краевых бюллетенях они поменялись местами и уже «Коммунисты» получили 95 голосов против 326 голосов за КПРФ. Сумма 326+95=421. Так что первая строчка в бюллетене много значит».

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки более 80% голосов, отданных за депутатов Государственной думы в Алтайском крае, лидирует партия «Единая Россия». За нее проголосовали 33,57% избирателей региона.

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