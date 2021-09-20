Подгорица, 20 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в непрофессионализме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 сентября. В нем Джуканович критикует позицию Русской православной церкви и министра Лаврова по поводу недавних событий вокруг интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетиньском монастыре.

UNCTAD Мило Джуканович

В сообщении оценивается, что комментарий министра Лаврова по данному вопросу был «ниже уровня главы российской дипломатии» и не соответствовал его личной репутации выдающегося дипломата.

Недавние заявления главы российской дипломатии по поводу событий вокруг Сербской православной церкви в Черногории Джуканович считает «продолжением открытой агрессии Москвы» по отношению к его стране. По его словам, российское государство использует Русскую православную церковь для продвижения своих государственных интересов в других странах. «По отношению к нашей стране это античерногорские и антиправославные интересы», — полагает Джуканович.

Напомним, что 10 сентября в ходе форума современной журналистики «Вся Россия — 2021» в Сочи Сергей Лавров прокомментировал беспорядки, которые произошли во время интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетине 5 сентября.

«Вы видели, что происходило в Черногории, когда патриарх Сербский приехал на интронизацию митрополита Черногорского. А Черногорская православная церковь — это часть Сербской православной церкви. Были инспирированы достаточно жёсткие протесты. Все знают, что президент Черногории Мило Джуканович, который не может никак оправиться от поражения на парламентских выборах, попытался создать проблемы для своего правительства, а заодно и показать своим американских и прочим западным коллегам, как он готов бороться с православием», — сказал Лавров.