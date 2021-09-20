Красногорск, 20 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Подмосковье в Дмитровском одномандатном округе № 118 на выборах в Госдуму лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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После обработки 38,23% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 34,87% голосов.

Следом за ним идет кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду» Борис Надеждин с 17,96% голосов. Замыкает тройку лидеров представитель КПРФ Александр Корнев с 13,83%.